РФС запретил «Оренбургу» регистрировать новичков

Российский футбольный союз на своём официальном сайте огласил решение палаты по разрешению споров по итогам рассмотрения жалобы футболиста Ильи Самошникова в отношении «Оренбурга».



По итогам расследования было решено частично удовлетворить иск игрока. Трудовой договор между сторонами признан заключённым и расторгнутым по инициативе заявителя в связи с существенным нарушением со стороны клуба. Таким образом, «Оренбург» обязан частично выплатить компенсацию за разрыв контракта, а также выплатить задолженность по заработной плате и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении.



Клуб должен будет выплатить ярославскому «Шиннику», за который ранее выступал футболист, трансферную задолженность. Также на «Оренбург» наложен запрет на регистрацию новичков, которые позднее может быть снят по итогам рассмотрения апелляции со стороны клуба.

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