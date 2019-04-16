«Реал» по новому контракту с adidas может получать € 120 млн в год

«Реал» в ближайшее время должен подписать новое спонсорское соглашение с adidas. Как сообщает El Confidencial, новый контракт будет рассчитан на 10 лет. По его условиям мадридский клуб будет получать € 120 млн в год, а также € 30 млн в виде потенциальных бонусов за победу в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.

Однако издание отмечает, что между сторонами возникли небольшие разногласия. Дело в том, что бразильские футболисты «Реала» Винисиус и Родриго имеют личные контракты с Nike. Также с этой компанией сотрудничают Эден Азар и Килиан Мбаппе, которыми интересуются сливочные.

Отметим, что ранее «Барселона» подписала подобный контракт с Nike — по условиям сине-гранатовые зарабатывают € 105 млн в год, а также бонусные € 30 млн.