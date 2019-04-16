«Бетис» выкупил Ло Чельсо у «ПСЖ» и заключил с ним контракт до 2023 года

Полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо, до последнего времени выступавший за команду на правах аренды из «Пари Сен-Жермен», подписал с зелёно-белыми полноценный контракт, сообщает пресс-служба испанского клуба в «Твиттере».



В арендном договоре между клубами была прописана опция выкупа, и «Бетис» её активировал. Сумма трансфера не разглашается. Соглашение 23-летнего футболиста с клубом из Севильи рассчитано до лета 2023 года.



Ло Чельсо перебрался в «ПСЖ» в 2016 году из Аргентины и поначалу продолжал выступать на правах аренды на родине. Летом прошлого года «Бетис» арендовал хавбека. В нынешнем сезоне Джовани принял участие в 27 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 8 голов (1 – с пенальти) и 2 результативные передачи.