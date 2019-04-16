Самошников: рад решению палаты РФС, всё это время «Оренбург» меня игнорировал

Защитник Илья Самошников прокомментировал решение палаты по разрешению споров Российского футбольного союза удовлетворить его жалобу в отношении «Оренбурга».



«Я рад решению палаты по разрешению споров. Даже после того, как в прессе пару месяцев назад поднялась данная тема с контрактом, из «Оренбурга» никто со мной так и не связался. Я сам писал начальнику команды, но ответа я не увидел и не услышал. Клуб намеренно меня игнорирует», — сказал Самошников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Ранее РФС обязал «Оренбург» частично выплатить Самошникову компенсацию за разрыв контракта, задолженность по заработной плате и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении. Клуб также должен будет выплатить «Шиннику», за который ранее выступал футболист, трансферную задолженность. Также на «Оренбург» наложен запрет на регистрацию новичков, которые позднее может быть снят по итогам рассмотрения апелляции со стороны клуба.

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