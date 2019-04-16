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Свидетель Козлов: водитель бычил, дерзко себя вёл

Свидетель Козлов: водитель бычил, дерзко себя вёл
Футбол / РПЛ

Андрей Козлов, охранник клуба «Эгоист», свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, что водитель Виталий Соловчук дерзко вёл себя перед потасовкой с футболистами.

«Они бегали, игрались, развлекались. А в какой-то момент фигак с какого-то фига он начал бычить. И ключевое здесь – кто кого толкнул.

С какого момента я видел конфликт? С самого начала. Все стояли уже. Кучками. И как раз в этот момент начались крики: „За что? Почему?“

Слово, из-за которого началась ссора? Петух. Спрашивали, за что он назвал их петухами. Кто первый толкнул? Мне показалось, что водитель — Мамаева. Дальше был кипиш вокруг машины, вокруг меня! Побежали водитель, Мамаев и парень в белой кофте, молодой.

Водитель вроде упал, споткнулся. К нему подбежали все, я не видел ничего. И как били его, лежачего, не видел.

Что значит водитель бычил? Дерзко вёл себя, они его нормально спрашивали, а он: „А чо, а чо, ничо“, — передаёт слова Козлова корреспондент „Чемпионата“ Павел Пучков.

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