«ПСЖ» намерен поддержать реконструкцию Нотр-Дам де Пари

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил, что клуб намерен поддержать реконструкцию собора Нотр-Дам де Пари в долгосрочной перспективе. Напомним, собор серьёзно пострадал в результате пожара, который произошёл накануне, 15 апреля.



Парижский клуб намерен мобилизовать все силы, чтобы стимулировать болельщиков и партнёров «ПСЖ» участвовать в сборе средств, которые пойдут на восстановление исторического памятника. В клубе отметили, что окажут поддержку пожарным, боровшимся с огнём в соборе.



«Также „Пари Сен-Жермен“ хотел бы выразить восхищение и солидарность с парижскими пожарными, которые благодаря своей храбрости и приверженности делу смогли ликвидировать пожар и уменьшить масштабы ущерба», — говорится в сообщении пресс-службы.



Ранее сообщалось, что пожар в Нотр-Дам де Пари, скорее всего, произошёл из-за проведения ремонтных работ в здании. В результате возгорания обрушились шпиль и крыша парижского собора. По последней информации, хранившиеся в здании реликвии удалось спасти.

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