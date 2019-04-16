Источник: Гулиев заплатил 155 тыс. рублей избитому американцу

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев заплатил 155 тыс. рублей американцу Майклу Коулу, которого избил. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, такую сумму футболист выплатил пострадавшему за отказ от претензий. Впрочем, теперь американец собирается пройти освидетельствование в больнице, чтобы потребовать с игрока большую сумму.

Напомним, 11 апреля стало известно, что Гулиев, пытаясь на своём «Мерседесе» проехать на красный свет светофора, задел на пешеходном переходе мужчину, которым оказался американец. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины, догнал пешехода и нанёс ему удар. Затем Гулиев вернулся в автомобиль, но потом снова побежал вслед за американцем, догнал его и начал избивать. В результате второй атаки футболист сломал ему нос.