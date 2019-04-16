Матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» обслужит Карасёв

Стали известны арбитры, которые будут обслуживать матчи 24-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщается на официальном сайте РФС. На матче «Краснодар» — «Зенит» будет работать бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым.



19 апреля (пятница)



«Анжи» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Николай Ерёмин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Игорь Синер (Омск).



20 апреля (суббота)



«Уфа» — «Арсенал»: судья — Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).



«Оренбург» — «Ростов»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Андрей Глот (Ярославль), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).



«Динамо» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Роман Усачёв (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).



«Локомотив» — ЦСКА: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).



«Краснодар» — «Зенит»: судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Сергей Зуев (Москва).



21 апреля (воскресенье)



«Урал» — «Рубин»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).



«Спартак» — «Енисей»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).