УЕФА поможет Мхитаряну получить азербайджанскую визу для финала Лиги Европы

УЕФА поможет армянскому полузащитнику «Арсенала» Генриху Мхитаряну получить азербайджанскую визу, если его команда выйдет в финал Лиги Европы. Об этом сообщает ESPN FC.

Финальный матч турнира состоится 29 мая в Баку. Напомним, что Азербайджан и Армения на протяжении длительного времени находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха.

Ранее Мхитарян дважды пропустил по этой причине еврокубковые матчи с азербайджанскими клубами.

«Для УЕФА стандартная процедура — отправлять письма поддержки ассоциациям, клубам или посольствам с целью получения виз для игроков и предоставления им возможности участвовать в матчах УЕФА», — сообщил представитель УЕФА.

Напомним, что в первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» со счётом 2:0.