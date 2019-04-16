Охранник стрип-клуба: Мамаев не пытался купить доступ к видеозаписи

Андрей Кустов, охранник клуба «Эгоист», свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о конфликте футболистов с водителем Виталием Соловчуком.

«Потерпевший выглядел побитым, разговаривал с подсудимыми перед машиной, у капота. Рядом с ним стоял, кажется, Павел. Говорили о чём-то, не слышно. Водитель головой кивает. Никакой агрессии никто не проявляет. К машине они подошли все вместе, шли рядом с водителем. У водителя была кровь на лице. Возможно, из носа.



Не слышал никаких требований от подсудимых к водителю, не видел нанесения ударов. Повреждений на машине не заметил, не обратил внимания. Водитель на машине уехал в сторону Садового кольца», — передаёт слова Кустова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

«Затем подошёл Кокорин и начал объяснять, что случилось. Я ответил, что мне это не интересно. Подошёл Мамаев, который спрашивал, есть ли видео. Я ответил, что съёмка ведётся, но доступа к ней нет, она удаленно идёт. Мамаев не пытался как-то купить доступ к записи или получить его иным путём», — добавил охранник.