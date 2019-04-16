FA предъявила обвинения Скоулзу за незаконные ставки на матчи

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза в незаконных ставках на футбольные матчи, говорится на официальном сайте организации.



Утверждается, что в период с 17 августа 2015 года по 12 января 2019 года Скоулз сделал 140 ставок на матчи, что противоречит правилам FA о ставках. Бывший игрок «красных дьяволов» должен ответить на обвинения Футбольной ассоциации Англии до 26 апреля 2019 года.



Напомним, в феврале 2019 года Скоулз стал главным тренером клуба «Олдхэм», однако покинул команду после пяти матчей. Чтобы стать наставником «Олдхэма», Скоулзу пришлось получить разрешение английской лиги, так как он является акционером клуба «Сэлфорд Сити».

Скоулз ушёл в отставку с поста главного тренера «Олдхэма» после пяти матчей