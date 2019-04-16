Консейсау: мне нравится игра «Ливерпуля», моментами это лучшая команда в мире

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча состоится завтра, 17 апреля, на стадионе «Драгау» в Порту.



«Мы должны действовать в атаке быстро и решительно. Соперник очень силён, поэтому нужно быть предельно сконцентрированными и внимательными. Мы должны правильно оценивать ситуации на поле и занимать как можно больше пространства. Мы должны работать над организацией игры в обороне. Команда сосредоточена на все сто процентов и прекрасно осознаёт способности соперника. Анализировать „Ливерпуль“ не тяжело, тяжело ему противостоять, потому что у этой команды высочайший уровень индивидуального и коллективного мастерства. Они великолепны!



Нам нужно отыграться со счёта 0:2 против очень сильной команды, которая умеет быстро контратаковать. Найти правильный баланс в атаке — вот что будет иметь для нас определяющее значение. Тренерский штаб разработал план на игру, а дальше уже дело за игроками, они должны воплотить его в жизнь. Именно благодаря им мы достигли хороших результатов в этом сезоне. Нет большей мотивации, чем участвовать в четвертьфинале и совершить исторический камбэк. Мне нравится, как играет „Ливерпуль“. Моментами это лучшая команда в мире», — приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

«Ливерпуль» объявил заявку на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»