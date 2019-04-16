Слуцкий провел тренировку детской голландской команды

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий вместе со своим ассистентом Олегом Яровинским провёл тренировку детской команды «Элдения», в которой выступают футболисты возрастом до 12 лет.

Слуцкий посетил расположение «Элдении», выполнив просьбу мальчика Дамиана, которому он ранее дал обещание в больнице.

«Я получил письмо от Дамиана. Он спросил меня, могу ли я чем-то научить его команду? Конечно, я сказал „да“. Я получил положительные эмоции от тренировки. Я был удивлён уровнем игроков, который оказался довольно хорош.



Я увидел несколько футболистов с хорошим будущим. Одна из девочек вообще оказалась высокого уровня», — рассказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу «Витесса».

«Тренироваться с детьми всегда очень весело, это чистые эмоции. Это только футбол и ничего больше, никаких серьёзных вопросов», — сказал Яровинский.