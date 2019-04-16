Хавбек «Порту» Эррера: мы способны бороться на равных с «Ливерпулем»

Мексиканский полузащитник «Порту» Эктор Эррера поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». встреча состоится завтра, 17 апреля, на стадионе «Драгау» в Порту. Первый матч завершился победой мерсисайдцев со счётом 2:0.



«У соперника есть преимущество, но я верю в наших игроков и нашу команду. Не сомневаюсь в нашей силе. Верю, что мы сможем добиться хорошего результата и не дадим умереть нашей лигочемпионской мечте.



У нас нет желания отомстить. Прошлогодний результат остался в прошлом. У нас есть отличная возможность продолжать творить историю, и мы не собираемся ее упускать. В первом матче я увидел, что мы способны бороться на равных с командой уровня „Ливерпуля“, — приводит слова Эрреры официальный сайт УЕФА.

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