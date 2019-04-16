Хёнесс: у «Баварии» нет денег на покупку Мбаппе

Президент «Баварии» Ули Хёнесс отметил, что у мюнхенского клуба нет денег на приобретение нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Ранее «Бавария» подписала контракты с двумя игроками национальной команды Франции — Бенжаменом Паваром и Лукасом Эрнандесом.



«Я бы в первую очередь хотел подписать контракт с Мбаппе, он невероятно талантливый футболист. Но у нас нет денег на эту покупку. В любом случае, если мы и попытаемся его приобрести, это случится не в текущем году», — приводит слова Хёнесса DPA.



«Бавария» набрала 67 очков в 29 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В тройку лидеров соревнования на данный момент также входят дортмундская «Боруссия» (66) и «РБ Лейпциг» (58).

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