Андре Гомеш дисквалифицирован за умышленную грубость

Португальский полузащитник «Эвертона» Андре Гомес дисквалифицирован на три матча чемпионата Англии. Об этом сообщает ВВС.

Такое наказание наложено на португальца за то, что он умышленно наступил на ногу нападающему «Фулхэма» Александру Митровичу в матче английской Премьер-лиги. Арбитр Ли Проберт не заметил этого эпизода во время матча, но он был рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета.

Таким образом, Гомеш сможет принять участие лишь в последнем, 38-м туре чемпионата Англии, в котором его команда сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится 12 мая.

25-летний Гомеш перешёл в «Эвертон» прошлым летом из «Барселоны» на правах аренды. В этом сезоне он провёл 26 матчей в АПЛ, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.