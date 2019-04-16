Тухель: «ПСЖ» переживает не кризис, а трудный период

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель отметил, что французский клуб в данный момент проходит через трудный период.



«Мы должны принять этот период в сезоне. В середине сезона всё складывалось удачно, но бывают и непростые недели. Это не кризис, а трудный период. Я готов к такому же кризису в следующем сезоне, если наш отрыв будет составлять 17 очков. Необходимо сохранять спокойствие.



Цель „Пари Сен-Жермен“ — поскорее выиграть титул. Всегда есть препятствия, которые необходимо преодолевать на пути к чемпионству. Я не рассержен, мы много работаем вместе. Неймар? Он больше не испытывает боли. Неймар уверен в себе и хочет вернуться на поле как можно скорее», — приводит слова Тухеля Goal.com.

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