Мама Кокориных: после оскорблений со стороны Пака был удар стулом, больше ничего

Светлана Кокорина, мама форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, поделилась мнением о ходе судебного заседания над её детьми.

«Мы бы с удовольствием отнеслись к тому, если бы все в зале суда посмотрели это видео. Там нет никакого хулиганства, ребята были настроены по-доброму и по-хорошему. Мы бы вообще хотели, чтобы видео было в открытом доступе, чтобы каждый мог на это посмотреть. Они все там смеялись, улыбались, никаких агрессивных действий и сговора не было. После оскорблений со стороны Пака был удар стулом, это всё, больше ничего такого.



Считаю, что прокурор говорила про действия, которые ребята вообще не совершали. Мужчины, которые на видео пришли с Паком? Прокурор знает, кто это, но боится говорить», — передаёт слова Кокориной корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.