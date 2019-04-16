«Ювентус» — «Аякс»: Роналду и де Лигт сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и амстердамского «Аякса» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 16 апреля, на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Джан, Пьянич, Матюиди, Бернардески, Дибала, Роналду



«Аякс»: Онана, Велтман, де Лигт, Блинд, Мазрауи, ван де Бек, де Йонг, Шоне, Зиеш, Тадич, Нерес



В первой встрече, которая прошла 10 апреля в Амстердаме, команды не выявили победителя, сыграв со счётом 1:1. Голами отметились Криштиану Роналду и Давид Нерес.

На стадии 1/8 финала «Аякс» сенсационно победил действующего обладателя Кубка Лиги чемпионов — мадридский «Реал». В первом матче на своём поле амстердамцы уступили «сливочным» со счётом 1:2, однако в ответной встрече разгромили их — 4:1.



«Ювентус» на предыдущей стадии оказался сильнее другого мадридского клуба — «Атлетико». В первой встрече бьянконери на выезде проиграли со счётом 0:2, однако на своём поле совершили камбэк, победив — 3:0.