Адвокат Мамаева: когда представим доказательства, постараемся, чтобы все увидели

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, поделился мнение о ходе судебного заседания по делу его клиента и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.



«Видео есть много, например по эпизоду с Соловчуком — видео с камер от клуба, где отчётливо виден удар, резкое движение Соловчука. То же самое с видео у кафе, там другой ракурс. Есть ли вероятность, что эти видео увидит общественность? Для этого надо написать заявление — дескать, мы, зрители, хотим всё видеть. Суд должен обеспечить трансляцию присутствующим в зале, чтобы всем всё было видно. Когда мы будем представлять доказательства, то постараемся, чтобы все их увидели. Сегодняшнее видео? Безусловно, будем просить сделать так, чтобы и его все посмотрели.



Двое мужчин, которые зашли в помещение вместе с Паком? Эти люди сразу ушли, но сел за стол один. Кто с ним зашёл, неизвестно. Свидетелями по делу они не являются. Можно предполагать, кто это, но к делу это отношения не имеет. Пак сидел один минут пятнадцать, мог перейти в другую часть кафе, если ему ребята доставляли какие-то неудобства.

Пак утверждает, что удар был в голову, что у него было сотрясение. Когда Гайсин и Пак явятся в суд? Сейчас доказательства предоставляет сторона обвинения. Не знаю, когда они придут в суд. Они ведь даже не полностью видеозапись предоставляют, а только фрагменты, которые выгодны стороне обвинения. Когда доказательства будет представлять сторона защиты, то мы будет обращать на это внимание. Обвинитель видит одно, защита — другое. Если все посмотрят, думаю, мнения разойдутся, всё-таки там всё происходит за долю секунды. Мы хотели привлечь специалиста, исследовать записи, но в этом ходатайстве нам отказали. Записей на руках у нас нет, хотя это позволило бы всё исследовать, провести тщательный анализ, куда пришёлся удар, почему рука у Мамаева поднялась…Что касается идентификации голосов на видео, то её не проводили», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.