Легендарный бразильский футболист Пеле рассказал о состоянии здоровья после операции.



«Мои дорогие друзья! Я счастлив, что могу снова написать, чтобы сообщить, что со мной всё в порядке. Хотел бы поблагодарить медицинский персонал больницы имени Альберта Эйнштейна и особенно вас за молитвы и позитивную энергию. Я снова в строю, жажду достижения новых жизненных целей», — написал Пеле на странице в «Твиттере».



По возвращении на родину трёхкратный чемпион мира был госпитализирован в одну из клиник Сан-Паулу, где было проведено медицинское обследование. Оно подтвердило наличие инфекции мочевыводящих путей, после чего врачи решили провести операцию. Сегодня, 16 апреля, стало известно, что Пеле выписан из больницы.

Пеле выписан из больницы после операции