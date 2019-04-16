Месси вышел на второе место по числу матчей за «Барселону» в Лиге чемпионов

Аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси вышел в стартовом составе на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед» (счёт 1:0, идёт 1-й тайм).

Этот матч стал для аргентинца 133-м в главном европейском клубном турнире. По числу матчей в Лиге чемпионов Месси вышел на второе место в истории клуба, опередив Андреса Иньесту (132).

31-летний Месси в 133 матчах забил 109 голов. По этому показателю он уступает лишь нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду (125).

Лидером каталонского клуба является экс-хавбек команды Хави, который провёл в Лиге чемпионов 157 матчей.

При этом лидером среди всех клубов является испанский голкипер «Порту» Икер Касильяс (176).