Нидерландский специалист Фред Руттен покинул пост главного тренера «Андерлехта», сообщает пресс-служба клуба. Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.



Напомним, 56-летний Руттен возглавил «Андерлехт» в январе 2019 года и провёл с командой 13 матчей. «Андерлехт» проиграл три игры подряд в плей-офф чемпионата Бельгии.



Руттен занимается тренерской деятельностью с 1993 года. Нидерландский специалист возглавлял такие команды, как «Твенте», эйндховенский ПСВ, «Шальке-04», «Витесс», «Фейеноорд», «Аль-Шабаб» и «Маккаби» из Хайфы. В 2008 году Руттен был признан тренером года в Нидерландах. Играл также на позиции защитника в «Твенте» с 1980 по 1992 год и провёл в составе команды более 300 матчей.