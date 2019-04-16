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Руттен покинул пост главного тренера «Андерлехта»

Руттен покинул пост главного тренера «Андерлехта»
Футбол / Прочие турниры

Нидерландский специалист Фред Руттен покинул пост главного тренера «Андерлехта», сообщает пресс-служба клуба. Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.

Напомним, 56-летний Руттен возглавил «Андерлехт» в январе 2019 года и провёл с командой 13 матчей. «Андерлехт» проиграл три игры подряд в плей-офф чемпионата Бельгии.

Руттен занимается тренерской деятельностью с 1993 года. Нидерландский специалист возглавлял такие команды, как «Твенте», эйндховенский ПСВ, «Шальке-04», «Витесс», «Фейеноорд», «Аль-Шабаб» и «Маккаби» из Хайфы. В 2008 году Руттен был признан тренером года в Нидерландах. Играл также на позиции защитника в «Твенте» с 1980 по 1992 год и провёл в составе команды более 300 матчей.

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