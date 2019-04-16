«Кардифф» на выезде обыграл «Брайтон» в чемпионате Англии

В матче перенесённого 31-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Кардифф Сити». Встреча состоялась на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



На 22-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Кардифф Сити» Натаниэл Мендес-Лейнг. Преимущество гостей в счёте укрепил защитник Шон Моррисон, который отправил мяч в ворота «Брайтона» в начале второго тайма, на 50-й минуте. Таким образом, «Кардифф Сити» прервал безвыигрышную серию в английской Премьер-лиге, которая длилась на протяжении трёх матчей.



«Кардифф Сити» набрал 31 очко и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Брайтон» (33) — строчкой выше, на 17-м месте в таблице английской Премьер-лиги.