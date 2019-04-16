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«Марсель» поучаствует в финансировании восстановления Нотр-Дам де Пари

«Марсель» поучаствует в финансировании восстановления Нотр-Дам де Пари
Футбол / Франция

Владелец «Марселя» Фрэнк Маккорт выделит средства на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает L'Equipe.

По данным источника, Маккорт намерен перечислить большую часть денег, которые будут собраны на благотворительном вечере на следующей неделе.

Напомним, пожар в Нотр-Дам де Пари, скорее всего, произошёл из-за проведения ремонтных работ в здании. В результате возгорания обрушились шпиль и крыша парижского собора. По последней информации, хранившиеся в здании реликвии удалось спасти.

Парижская прокуратура ведёт расследование случившегося. Президент Франции Эммануэль Макрон принёс соболезнования всем католикам и французам.

Ранее сообщалось, что владелец «Ренна» Франсуа-Анри Пино пожертвует € 100 млн на реконструкцию Нотр-Дам де Пари.

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