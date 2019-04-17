«Аякс» повторил клубный рекорд по числу голов за сезон

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Аякс» на выезде обыграл «Ювентус» со счётом 2:1 и вышел в полуфинал.

На счету «Аякса» стало 155 голов в нынешнем сезоне, что является повторением клубного рекорда, который был установлен в сезоне-2009/10. Об этом сообщает статистический портал Opta Johan в «Твиттере».

Таким образом, голландский клуб, скорее всего, в ближайшее время установит новый рекорд.

155 голов «Аякса» распределились следующим образом: 106 — в чемпионате Нидерландов, 17 — в Кубке Нидерландов и 32 — в Лиге чемпионов.

В данный момент «Аякс» лидирует в турнирной таблице голландского национального чемпионата, вышел в финал Кубка Нидерландов, где сыграет с «Виллем II». В полуфинале Лиги чемпионов амстердамский клуб сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 0:1).