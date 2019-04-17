Сульшер: Месси — это футболист топ-класса, при счёте 2:0 игра была сделана

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3).

«Я должен сказать, что Лионель Месси — это футболист топ-класса. Конечно, он выделялся на поле. При счёте 2:0 игра была сделана.

Месси и Роналду — это лучшие игроки последнего десятилетия, все согласны с этим. Месси показал свой класс.



Мы должны стремиться к уровню «Барселоны», мы можем достичь этого, но у нас много работы. Если мы хотим вернуться к истинному уровню, истинным традициям «Манчестер Юнайтед», то должны бросить вызов «Барселоне».



Они были на пару уровней выше нас в этих двух матчах. Мы хотим снова поиграть сыграть на этом уровне в следующем сезоне. Впереди у нас тяжелейшая неделя в чемпионате Англии. Нет смысла останавливаться на том, что могло бы быть, мы должны сосредоточиться на этой неделе", — приводит слова Сульшера BBC со ссылкой на BT Sport.