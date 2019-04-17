Аллегри: сказал президенту «Ювентуса», что останусь в клубе

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:2). Таким образом, туринский клуб завершил выступление в турнире.



«Мы провели хороший первый тайм, хотя действовали немного сумбурно. Футбол непредсказуем. После случайного гола у нас появился страх. Второй тайм должен был сложиться иначе. „Аякс“ полностью заслужил победу и выход в полуфинал Лиги чемпионов.



Роналду старался помочь команде, он многое дал нам. Но когда команда находится в четвертьфинале, важен каждый игрок. Нам не хватило четырёх или пяти футболистов. Из-за этого мы потеряли нашу сплочённость, что дало „Аяксу“ преимущество.



Будущее в клубе? Я сказал президенту „Ювентуса“, что останусь. Позже мы сядем с руководством клуба за стол переговоров и подумаем о будущем „Ювентуса“, — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

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