Месси — о победе над «МЮ»: это было потрясающе

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонской команды. Аргентинец в этом матче оформил дубль.

«Это было потрясающе. Это то, чем мы являемся. В первые пять минут мы немного нервничали, но потом мы забили и показали впечатляющую игру», — приводит слова Месси официальный сайт УЕФА.

Первая встреча «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонской команды. Таким образом, «Барселона» вышла в 1/2 финала Лиги чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» завершил выступление в турнире. Соперником каталонцев в следующей стадии соревнований станет победитель противостояния «Ливерпуль» — «Порту».