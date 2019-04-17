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Уныние Роналду и радость Ван дер Сара. Лучшие фото с матча «Аякс» – «Ювентус»

Криштиану Роналду
Фото: Getty Images
Уныние Роналду и радость Ван дер Сара. Лучшие фото с матча «Аякс» – «Ювентус»
Футбол / Лига чемпионов

16 апреля в Турине на стадионе «Альянц» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Аякс» победил «Ювентус» со счётом 2:1 и завоевал путёвку в полуфинал. Обслуживал матч арбитр Клеман Турпен.

Счёт был открыт на 28-й минуте. Криштиану Роналду замкнул подачу с углового, которую выполнил Миралем Пьянич. Через несколько минут равновесие восстановил Донни ван де Бек. Результативной передачей в этом эпизоде отметился Хаким Зиеш. Победу «Аяксу» принёс Матейс де Лигт, отличившийся после навеса с углового в исполнении Лассе Шоне.

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.

В полуфинале «Аякс» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 0:1).

Лучшие кадры с матча «Ювентус» – «Аякс» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Турине.

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