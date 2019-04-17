Янг: забей «Манчестер Юнайтед» первый гол, была бы совершенно другая игра

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3). Напомним, каталонская команда одержала победу в двух встречах и вышла в полуфинал турнира.

«Нелегко принять то, как мы начали этот матч — создали два или три шанса, но упустили их. Забей мы первый гол, была бы совершенно другая игра. Но класс соперников сыграл свою роль, и они добились победы.

Мы хотели активно идти вперёд и чувствовали, что могли сразу же им забить. Стоит похвалить команду за то, что создала те моменты в первые 15–20 минут. В другой день, думаю, мы бы точно реализовали один из них», — приводит слова Янга пресс-служба УЕФА.

Соперником «Барселоны» в следующей стадии соревнований станет победитель противостояния «Ливерпуль» — «Порту».