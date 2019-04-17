Тен Хаг: «Аякс» в матче с «Ювентусом» должен был убивать интригу раньше

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал выход амстердамской команды в полуфинал Лиги чемпионов. Напомним, «Аякс» обыграл туринский «Ювентус» в ответном матче 1/4 финала турнира со счётом 2:1.

«Это был совершенно другой матч, чем на «Бернабеу». Поначалу это была физическое противостояние. С точки зрения организации у нас всё было хорошо, но надо было выдержать этот шторм. Было всего пару моментов, когда что-то не сработало.

Во втором тайме их игра стала разваливаться, стали появляться свободные зоны. Мы получили возможность играть свободнее. Создали три-четыре стопроцентных момента и, наверное, должны были убивать интригу раньше, но вышло так, что нам понадобился «стандарт» для решения задачи», — приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В полуфинале «Аякс» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 0:1).