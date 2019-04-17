Аллегри: «Аякс» играет в классный футбол, это не мальчики для битья

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:2), после которого туринский клуб завершил выступление в турнире.

«Соперник заслужил победу, особенно во втором тайме. Им немного повезло с ответным мячом в первом тайме, но после перерыва они играли по-настоящему здорово.

«Аякс» играет в классный футбол, у этой команды хорошие игроки, это не мальчики для битья. Как они могут быть ими после пяти мячей, забитых «Реалу»? Не скажу, что это наш худший вылет из турнира. У «Ювентуса» всегда одна цель — побеждать везде. Иногда получается доходить до финала, иногда — нет», — приводит слова Аллегри пресс-служба УЕФА.

В полуфинале «Аякс» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 0:1).