Вальверде: Месси всегда помогает «Барселоне» избежать проблем

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

«Мы очень рады. Мы долго не были в полуфинале, но, вообще-то, мы хотим выйти в финал. Мы уверены в своих силах, но знаем: пять неудачных минут могут привести к вылету из турнира.

Месси всегда помогает нам избежать проблем. Но мы не собираемся извиняться за то, что у нас есть Лео. Это наше счастье. Он показал великолепный футбол, его голы изменили ход игры.

«Ювентус» вылетел? Не знаю, хорошо ли это для нас, учитывая то, что вытворяет «Аякс», — приводит слова Вальверде пресс-служба УЕФА.

Соперником каталонцев в следующей стадии соревнований станет победитель противостояния «Ливерпуль» — «Порту».