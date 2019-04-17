Президент «Ювентуса»: должны снять перед «Аяксом» шляпу

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением по поводу домашнего матча «Аякса» (1:2) в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов.



«Моя работа — делать соответствующие выводы. «Аякс» заслуженно вышел в следующий раунд, но в то же время мы понимали, что последние 5-6 лет регулярно играли в четвертьфинале турнира и хотели дальше идти вперёд.



Лига чемпионов такой турнир, где полчаса могут стать разницей между завоеванием трофея и вылетом. Мы близки к восьмому подряд чемпионству в Серии А, и это потрясающе. «Ювентус» был 43-м в рейтинге УЕФА, а уже сейчас мы пятые. Нам надо проанализировать ситуацию. «Аякс» создал проблемы «Баварии», выбил «Реал» и «Ювентус». Мы должны снять перед ними шляпу. Эта команда мне напоминает «Монако», который играл в полуфинале несколько лет назад. Сейчас это реальный претендент на победу в турнире», – цитирует Аньелли Sky Sport Italia.

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