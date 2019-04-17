Роналду не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые за девять лет

Туринский «Ювентус», за который выступает нападающий Криштиану Роналду, вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Аяксу» на стадии 1/4 финала.



Таким образом, португальский футболист не сыграет в полуфинале главного европейского клубного турнира впервые с сезона-2009/10, когда мадридский «Реал», цвета которого он защищал в тот момент, не сумел пройти «Лион» в 1/8 финала.



Роналду побеждал в Лиге чемпионов пять раз – однажды с «Манчестер Юнайтед» (2008) и четыре раза с «Реалом» (2014, 2016, 2017, 2018).



Накануне, 16 апреля, участие в полуфинале Лиги чемпионов помимо «Аякса» также обеспечила себе «Барселона», уверенно переигравшая «Манчестер Юнайтед». Сегодня, 17 апреля, две оставшиеся путёвки в следующую стадию турнира разыграют пары «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм Хотспур» и «Порту» – «Ливерпуль».

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