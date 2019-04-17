«Аякс» показал эмоции футболистов после выхода в полуфинал Лиги чемпионов

«Аякс» в социальной сети «Инстаграм» опубликовал видеоролик, в котором показал эмоции футболистов по пути в раздевалку после выездной победы в четвертьфинале Лиги чемпионов над «Ювентусом» (2:1). Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц».

Счёт был открыт на 28-й минуте. Криштиану Роналду замкнул подачу с углового, которую выполнил Миралем Пьянич. Через несколько минут равновесие восстановил Донни ван де Бек. Результативной передачей в этом эпизоде отметился Хаким Зиеш. Победу «Аяксу» принёс Матейс де Лигт, отличившийся после навеса с углового в исполнении Лассе Шоне.

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, победа вывела голландскую команду в полуфинал самого престижного еврокубка.

Видео доступно в «инстаграме» «Аякса».