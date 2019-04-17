Криштиану Роналду-младший оформил септа-трик в матче за «Ювентус» U9

Криштиану Роналду-младший, выступающий за «Ювентус» U9 на международном турнире на Мадейре, показывает очень высокую результативность. В первом матче с «Маритиму Китай» футболист забил семь голов, причём все в первом тайме, а «Ювентус» в итоге выиграл 25:0.

Во второй игре с «Камачи» сын Роналду отметился пятью забитыми мячами, а его команда победила с результатом 15:1.

Турнир проходит на родине Криштиану Роналду. После матчей дети посетили музей, где хранятся личные вещи португальского футболиста.

Напомним, что Криштиану Роналду-младший начал заниматься в академии «Ювентуса» в составе команды U9 после того, как его отец летом 2018 года сам перешёл в состав туринского клуба из мадридского «Реала».