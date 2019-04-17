«Аякс» — первый полуфиналист ЛЧ, сыгравший в трёх квалификационных раундах

Амстердамский «Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, переиграв «Ювентус» на стадии четвертьфинала. В первом матче соперники сыграли со счётом 1:1, а в ответной встрече команда из Нидерландов на выезде одержала победу – 2:1.



При этом свой путь в нынешнем розыгрыше главного еврокубкового турнира «Аякс» начал ещё во втором квалификационном раунде, где встречался со «Штурмом» (Австрия) и одержал две победы – 2:0 и 3:1. Далее в третьем раунде амстердамцы оказались сильнее льежского «Стандарда» (2:2 и 3:0). В раунде плей-офф «Аякс» вновь победил соперника – киевское «Динамо» (0:0 и 3:0) – и вышел в групповой этап турнира. Ранее ни один из полуфиналистов Лиги чемпионов не проходил столь продолжительный путь в турнире.



Напомним, на групповом этапе «Аякс» занял второе место в квартете с «Баварией», «Бенфикой» и АЕКом, а в 1/8 финала переиграл мадридский «Реал» (1:2 и 4:1).

«Аякс» — не сенсация. Эта команда по футбольным качествам среди лучших в Европе Наслаждайтесь их игрой, пока можно.