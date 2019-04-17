«Аякс» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые за 22 года

Амстердамский «Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, переиграв «Ювентус» на стадии четвертьфинала. В первом матче соперники сыграли со счётом 1:1, а в ответной встрече команда из Нидерландов на выезде одержала победу – 2:1.



Таким образом, амстердамский клуб вышел в полуфинал главного еврокубкового турнира впервые за 22 года. В последний раз «Аякс» боролся за путёвку в финал Лиги чемпионов в сезоне-1996/97. Тогда команда не сумела попасть в решающую стадию, проиграв «Ювентусу».



Примечательно, что годом ранее нидерландская команда играла в финале Лиги чемпионов, где также уступила бьянконери. На тот момент «Аякс» был действующим обладателем трофея, поскольку в сезоне-1994/95 победил в решающем матче «Милан».

«Аякс» — не сенсация. Эта команда по футбольным качествам среди лучших в Европе Наслаждайтесь их игрой, пока можно.