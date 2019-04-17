Кокорин: материалы дела подтверждают наши слова, просим изменить меру пресечения

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к суду в ходе рассмотрения апелляции на решение о продлении ареста, которое проходит сегодня, 17 апреля, в Мосгорсуде.



«На протяжении шести месяцев мы просим изменения меры пресечения. Те доводы, которые мы приводили, подтверждаются материалами дела, поэтому просим изменить меру пресечения на любую другую – не содержание под стражей», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата».



Кокорин находится под арестом в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года. Под стражей также находятся и другие фигуранты дела – его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий. 8 октября молодые люди стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека.



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