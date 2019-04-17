Кирилл Кокорин: мне 19 лет, я хочу видеть будущее

Кирилл Кокорин, брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, обратился к суду в ходе рассмотрения апелляции на решение о продлении ареста, которое проходит сегодня, 17 апреля, в Московском городском суде.



«Не понимаю, как в 19 лет могу повлиять на судейские решения, если прокурор ходит с охранниками, и куда я могу убежать, если начал учиться в России.



Все наши защитники сказали правду и говорят это уже на протяжении шести месяцев. Не знаю, что добавить. Мне 19 лет, и я впервые попал в такую ситуацию. Мне бы хотелось видеть будущее, но хорошего мало в этой ситуации. Адвокаты выступают два часа, потом две минуты прокурора – и решение в пользу прокурора», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата».

Апелляция Кокорина и Мамаева отклонена. Павел вспомнил про Путина. LIVE Все подробности процесса.