Кокорин: по факту мы собрались ради 30 секунд речи прокурора, тут всё понятно

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к суду в ходе рассмотрения апелляции на решение о продлении ареста, которое проходит сегодня, 17 апреля, в Мосгорсуде.

«Ровно секунд 30 прозвучала речь прокурора, и это те же слова, что звучали раньше. По факту мы собрались здесь ради них. Говорить не буду, тут всё понятно», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата».



Кокорин находится под арестом в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года. Под стражей также находятся и другие фигуранты дела – его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий. 8 октября молодые люди стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека.