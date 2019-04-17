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Протасовицкий: у нас есть малолетние дети, суд лишает их полноценного развития

Протасовицкий: у нас есть малолетние дети, суд лишает их полноценного развития
Футбол / РПЛ

Александр Протасовицкий, фигурант дела нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, обратился к суду в ходе рассмотрения апелляции на решение о продлении ареста компании, которое проходит сегодня, 17 апреля, в Мосгорсуде.

«Обвинение основано на вымышленных фактах, которых не было, как мы видим по заседаниям. Прошу подойти объективно и избрать другую меру пресечения – как мне, так и другим.

Согласен с нашими защитниками в очередной раз. Это правда, так и есть. Хочу заострить внимание суда, что на фоне многочисленных положительных характеристик у нас есть ещё и свои малолетние дети, и это звучит между строк. Дети ни в чём не виноваты, а несправедливым, как мне кажется, решением их лишили возможности контакта с нами и полноценного развития. Надеюсь, что справедливость в нашей стране есть», — передаёт слова Протасовицкого корреспондент «Чемпионата».

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