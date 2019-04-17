Суд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на продление ареста

В Мосгорсуде завершилось рассмотрение апелляции нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на решение о продлении их ареста на полгода, передаёт корреспондент «Чемпионата».



По итогу слушания суд вынес решение об отклонении апелляции со стороны футболистов. Арест остаётся в силе. Таким образом, молодые люди останутся в СИЗО «Бутырка» до 25 сентября этого года.



Отбывать арест также продолжат и другие фигуранты дела – младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. Все четверо находятся под стражей с 11 октября прошлого года. Тремя днями ранее они стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в ходе которых пострадали три человека.

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