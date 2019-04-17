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«Спартак» отпразднует день рождения 20 апреля, вход на мероприятие свободный

«Спартак» отпразднует день рождения 20 апреля, вход на мероприятие свободный
Футбол / РПЛ

Московский «Спартак» на своём сайте объявил о предстоящем празднике, посвящённом дню рождения клуба. Мероприятие в честь 97-летия красно-белых пройдёт 20 апреля на территории «Открытие Арены», вход будет свободным.

С 10:00 до 14:00 мск вокруг стадиона пройдёт городской субботник, а ‪в 14:00 начнётся основное мероприятие. В праздничной программе — концерт, высадка аллеи руководством клуба и игроками основной команды, активности партнёров, мастер-классы от хоккейного, гандбольного, пляжного и регбийного клубов «Спартак», киберзона с PS4 и XBOX, фуд-траки, выступление чирлидеров, анимация, DJ и детские мастер-классы.

Также болельщики смогут понаблюдать за открытой тренировкой «Спартака». В 16:45 все желающие смогут пройти на трибуну А и увидеть, как красно-белые готовятся к матчу с «Енисеем».

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