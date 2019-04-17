Адвокат Мамаева: нет уверенности, что итоговое решение суда будет законным

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, поделился мнением о решении Мосгорсуда отклонить апелляцию со стороны футболиста на изменение меры пресечения. Арест остаётся в силе. Таким образом, он и форвард «Зенита» Александр Кокорин останутся в СИЗО «Бутырка» до 25 сентября этого года.



«Вы видите общественное мнение, суд должен учитывать резонанс этого дела. Но эти обстоятельства, к сожалению, не учитываются. В том числе и при избрании меры пресечения. Моральная поддержка подсудимых от других футболистов вряд ли повлияет на решения суда. Должны ли они прийти в суд и поддержать? Это право, а не обязанность. Доводы и аргументы защиты перетекают от одного заседания к другому. Они меняются в зависимости от обстоятельств. Мы исходим из того, что персоны публичные. Это гарантия того, что никто никуда не скроется. Потерпевшие безотносительно отнеслись к вопросу изменения меры пресечения, оставив его на решение суда. На личностях мы подробно останавливались, говорили об этом, что за их надлежащим поведением было бы более пристальное внимание, чем за обычным гражданином. Сейчас речь идёт только о рассмотрении дела по существу, выноса решения, где будет определено наказание, вид наказания. Основной краеугольный камень — искусственное обвинение в хулиганстве. Этот состав предусматривает лишение свободы, остальные не предусматривают.



Сегодня особых надежд не черпали, всегда надеешься на справедливое решение. Но данный процесс нас разочаровываете с каждым заседанием. Нет уверенности, что итоговое решение будет законным и справедливым. Любая мера пресечения субъективно влияет на итоговое наказание, которое будет избрано судом. Эти факторы учитываются, поэтому нам не хотелось бы, чтобы до конца судебного разбирательства подсудимые находились под стражей. Это влияет на эффективность судопроизводства, на состояние здоровья подсудимых. На любом нормальном человек это отражается, тем более на спортсмене. К отклонениям апелляций адаптироваться до конца невозможно. Конечно, это влияет на ребят», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата».

Суд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на продление ареста