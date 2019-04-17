Ван Дейк не считает себя лучшим защитником в мире

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заявил, что не считает себя лучшим защитником в мире на данный момент. Зимой 2018 года он перешёл из «Саутгемптона» за £ 75 млн, став самым дорогим игроком обороны в мире.



«На самом деле никто не может носить это звание. Это лишь мнения. Если футболист хорошо играет за свою команду, то надо наслаждаться этим. Сейчас мои дела идут хорошо. Я должен проявлять себя на поле и стараюсь делать это с первого дня. Пока у меня всё получается.



Есть много хороших центральных защитников, и я получаю удовольствие, наблюдая за ними. Когда я смотрю топовые матчи, то обязательно обращаю внимание на действия центральных защитников в некоторых ситуациях», — цитирует защитника Mirror.

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