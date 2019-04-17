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Гордеев покинул пост главного тренера юношеской сборной России

Гордеев покинул пост главного тренера юношеской сборной России
Футбол / Сборная России

Главный тренер сборной России U19 Андрей Гордеев покинул свой пост, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Организация и специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Это решение принято в том числе и по итогам заседания технического комитета РФС, на котором результаты выступления национальной команды в Элитном раунде чемпионата Европы – 2019 были признаны неудовлетворительными.

«Российский футбольный союз благодарит Андрея Гордеева за работу и желает успехов в дальнейшей профессиональной карьере», — говорится в сообщении союза.

Напомним, в марте юношеская сборная России потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы — 2019 U19 в Краснодаре по итогам Элитного раунда.

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