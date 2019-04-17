«Интер» интересуется Гюндоганом, немец хочет получать € 9 млн в год

Полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом интересуется ряд клубов, среди которых присутствует «Интер». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, нерадзурри готовы выложить за футболиста около € 30 млн.

Однако помешать трансферу осуществиться могут финансовые запросы немецкого футболиста. Гюндоган желает получать € 9 млн в год. Миланцы не готовы платить Гюндогану такую заработную плату.

Напомним, что в 2020 году истекает срок действия контракта Гюндогана с «Манчестер Сити» и, судя по всему, соглашение стороны продлевать не намерены.

28-летний Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из дортмундской «Боруссии» за € 27 млн. В нынешнем сезоне он провёл 26 матчей в чемпионате Англии, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.